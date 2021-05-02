Білий дім розкрив секретні правила Трампа щодо ударів поза бойових зон

Що відомо

Газета відзначає, що в жовтні минулого року вона спільно з Американським союзом захисту громадянських свобод (ACLU) домоглася через суд розкриття цих матеріалів в рамках закону про свободу інформації (FOIA). У правилах, зокрема, мова йде про дії спецназу і нанесенні ударів безпілотниками поза зонами бойових дій.

Цитата

“Адміністрація Байдена успадкувала цю справу і зажадала відстрочки, але тепер виконала вимогу, надавши копію обом позивачам”, — пише NYT.

Деталі

В оприлюднених правилах, які були видані Трампом в 2017 році для контртерористичних операцій “прямої дії”, говориться, наприклад, що в них пріоритет віддається не ліквідації терористів, а їх захопленню для подальшого отримання розвідувальної інформації.

“Легітимність і довіра до здатності США проводити прямі операції проти терористичних цілей за межами країни залежить від забезпечення (гарантій) того, що ці дії відповідають внутрішньому і міжнародному праву, мінімізують ризики для цивільних осіб і підзвітні”, — йдеться в тексті. У той же час США продовжать, використовуючи всю доступну інформацію і перевірки, вживати екстраординарні заходи “при майже повній впевненості в тому, що цивільні особи не постраждають або вони не загинуть в результаті операцій”.

Нагадаємо

1 травня США почали формальне виведення військ з Афганістану, поклавши початок кінця того, що президент Джо Байден назвав “вічною війною”.