Білий дім розкрив секретні правила Трампа щодо ударів поза бойових зон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила правила нанесення ударів за кордоном поза зонами бойових дій, які були таємно видані попереднім главою держави Дональдом Трампом. Про це пише The New York Times (NYT), передає УНН.
Що відомо
Газета відзначає, що в жовтні минулого року вона спільно з Американським союзом захисту громадянських свобод (ACLU) домоглася через суд розкриття цих матеріалів в рамках закону про свободу інформації (FOIA). У правилах, зокрема, мова йде про дії спецназу і нанесенні ударів безпілотниками поза зонами бойових дій.
Цитата
“Адміністрація Байдена успадкувала цю справу і зажадала відстрочки, але тепер виконала вимогу, надавши копію обом позивачам”, — пише NYT.
Деталі
В оприлюднених правилах, які були видані Трампом в 2017 році для контртерористичних операцій “прямої дії”, говориться, наприклад, що в них пріоритет віддається не ліквідації терористів, а їх захопленню для подальшого отримання розвідувальної інформації.
“Легітимність і довіра до здатності США проводити прямі операції проти терористичних цілей за межами країни залежить від забезпечення (гарантій) того, що ці дії відповідають внутрішньому і міжнародному праву, мінімізують ризики для цивільних осіб і підзвітні”, — йдеться в тексті. У той же час США продовжать, використовуючи всю доступну інформацію і перевірки, вживати екстраординарні заходи “при майже повній впевненості в тому, що цивільні особи не постраждають або вони не загинуть в результаті операцій”.
Нагадаємо
1 травня США почали формальне виведення військ з Афганістану, поклавши початок кінця того, що президент Джо Байден назвав “вічною війною”.