США і НАТО почали формальне виведення військ з Афганістану

Деталі

США і НАТО присутні в Афганістані вже майже 20 років.

Але виведення військ, яке триватиме до 11 вересня, відбувається на тлі ескалації насильства, коли афганські сили безпеки перебувають у стані підвищеної готовності.

Таліби попередили, що вони більше не пов'язані угодою не завдавати ударів по міжнародним військам.

Відповідно до угоди, підписаної в минулому році між бойовиками і тодішнім президентом Дональдом Трампом, іноземні сили повинні були піти до 1 травня, поки таліби стримували атаки міжнародних військ.

Представник "Талібану" заявив, що "це порушення в принципі відкрило (бойовикам Талібану) можливість зробити всі відповідні заходи проти окупаційних сил, які вони вважатимуть необхідними".

Але він також сказав, що бойовики Талібану чекатимуть вказівок від лідерів, перш ніж нападати. Деякі аналітики припустили, що встановивши крайній термін для виведення військ США, можна запобігти великомасштабним атакам.

Тим часом США стикнулися з логістичної проблемою. Військові проводять інвентаризацію, вирішуючи, що буде відправлено назад, а що буде продаватися як непотріб на ринках Афганістану.

Виведення військ США почалося на тлі запеклих зіткнень між Талібаном і урядовими силами під час відсутності мирної угоди.

Спалах насильства в провінції Газні відразу забрав життя невідомої кількості людей.

А в п'ятницю в результаті вибуху автомобіля в Пулі-Аламі, провінція Логар, загинуло до 30 осіб і було поранено 110 - в основному школярі.

Президент США Джо Байден заявляє, що американські війська зробили все можливе, щоб країна не могла знову стати плацдармом для змов іноземних джихадистів проти Заходу.

А президент Афганістану Ашраф Гані каже, що урядові сили цілком здатні стримувати повстанців.

Він стверджував, що висновок сил США і НАТО усуне привід для бойових дій талібів, кажучи талібам: "Кого ви вбиваєте? Що ви знищуєте? Ваш привід для боротьби з іноземцями більше не існує".

Але багато хто не розділяє оптимізму.

"Усі бояться, що ми можемо повернутися в темні дні епохи талібів", - сказала Мена Новрозі, що працює на приватній радіостанції в Кабулі.

"Талібан залишився колишнім, вони не змінилися. США повинні були розширити свою присутність як мінімум на рік або два".

Кореспондент BBC в Пакистані і Афганістані Секундер Керману каже, що, оскільки мирні переговори між бойовиками і афганським урядом зайшли в глухий кут, незважаючи на скорочення міжнародної участі, здається неминучим, що конфлікт буде тривати.

Що було раніше

11 вересня 2001 року в результаті терактів в Америці загинуло близько 3000 осіб. Осама бен Ладен, глава ісламістського терористичного угрупування "Аль-Каїда", був визнаний винним в теракті.

Талібан, радикальні ісламісти, які управляли Афганістаном і захищали Бен Ладена, відмовилися видати його. Отже, через місяць після 11 вересня США завдали авіаударів по Афганістану.

Коли до війни приєдналися інші країни, таліби були швидко усунені від влади. Але вони не зникли просто так - їх вплив знову зріс.

З тих пір США і їх союзники щосили намагаються зупинити крах уряду Афганістану і покласти край смертоносним атакам талібів.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив про початок виведення американських військ з Афганістану з 1 травня, а закінчити щонайпізніше 11 вересня. Цілком можливо, що війська будуть виведені значно раніше, зокрема обговорюється дата 4 липня.