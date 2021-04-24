Пентагон посилить захист військ при виведенні з Афганістану

Деталі

У числі заходів щодо захисту американського контингенту він назвав розгортання в регіоні дальніх бомбардувальників. Крім того, атомний авіаносець ВМС США "Дуайт Ейзенхауер" повинен залишатися в зоні оперативної відповідальності Центрального командування (СЕНТКОМ) Збройних сил США, куди входять перш за все Близький Схід, Центральна Азія і деякі регіони Південної Азії.

Кірбі вказав, що в Пентагоні прорахований сценарій, при якому "Талібан" може протидіяти виведення військ. Він пообіцяв, що при евакуації з Афганістану захист військ буде на вищому рівні.

Частину своїх озброєнь і військової техніки, які перебувають в Афганістані, американці планують передати владі в Кабулі, іншу частину - вивезти з собою, третю - знищити. Можливо, якісь озброєння будуть розгорнуті в регіоні, заявив прес-секретар.

Що передувало

Військовий контингент США знаходяться на території Афганістану з 2001 року. Через 10 років почалося його поступове скорочення, і в 2014 році США вивели з країни основні бойові сили.

В кінці лютого 2020 року США і рух "Талібан" підписали мирну угоду. Воно передбачало повне виведення військ США і НАТО з Афганістану протягом 14 місяців.

Однак 14 квітня 2021 президент США Джо Байден заявив про зсув термінів виведення військ. Його завершення намічене тепер не 1 травня, а 11 вересня. Зміна термінів викликало різке невдоволення в керівництві Талібану, який звинуватив США в порушенні домовленостей.