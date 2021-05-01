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США и НАТО начали формальный вывод войск из Афганистана

США и НАТО начали формальный вывод войск из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 20305 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. США начали формальный вывод войск из Афганистана, положив начало конца того, что президент Джо Байден назвал "вечной войной". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

США и НАТО присутствуют в Афганистане уже почти 20 лет.

Но вывод войск, который продлится до 11 сентября, происходит на фоне эскалации насилия, когда афганские силы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности.

Талибы предупредили, что они больше не связаны соглашением не наносить удары по международным войскам.

В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году между боевиками и тогдашним президентом Дональдом Трампом, иностранные силы должны были уйти до 1 мая, пока талибы сдерживали атаки международных войск.

Представитель "Талибана" заявил, что "это нарушение в принципе открыло (боевикам Талибана) возможность сделать все соответствующие меры против оккупационных сил, которые они сочтут необходимыми".

Но он также сказал, что боевики Талибана будут ждать указаний от лидеров, прежде чем нападать. Некоторые аналитики предположили, что установив крайний срок для вывода войск США, можно предотвратить крупномасштабные атаки.

Между тем США столкнулись с логистической проблемой. Военные проводят инвентаризацию, решая, что будет отправлено обратно, а что будет продаваться за ненадобностью на рынках Афганистана.

Вывод войск США начался на фоне ожесточенных столкновений между Талибаном и правительственными силами в отсутствие мирного соглашения.

Вспышка насилия в провинции Газни сразу унесла жизни неизвестного количества людей.

А в пятницу в результате взрыва автомобиля в Пули-Аламе, провинция Логар, погибли до 30 человек и были ранены 110 - в основном школьники.

Президент США Джо Байден заявляет, что американские войска сделали все возможное, чтобы страна не могла снова стать плацдармом для заговоров иностранных джихадистов против Запада.

А президент Афганистана Ашраф Гани говорит, что правительственные силы вполне способны сдерживать повстанцев.

Он утверждал, что вывод сил США и НАТО устранит повод для боевых действий талибов, говоря талибам: "Кого вы убиваете Что вы уничтожаете? Ваш повод для борьбы с иностранцами больше не существует".

Но многие не разделяет оптимизма.

"Все боятся, что мы можем вернуться в темные дни эпохи талибов", - сказала Мена Новрози, работающий на частной радиостанции в Кабуле.

"Талибан остался прежним, они не изменились. США должны были расширить свое присутствие как минимум на год или два".

Корреспондент BBC в Пакистане и Афганистане Секундер Керман говорит, что, поскольку мирные переговоры между боевиками и афганским правительством зашли в тупик, несмотря на сокращение международного участия, кажется неизбежным, что конфликт будет продолжаться.

Что было раньше

11 сентября 2001 года в результате терактов в Америке погибло около 3000 человек. Осама бен Ладен, глава исламистской террористической группировки "Аль-Каида", был признан виновным в теракте.

Талибан, радикальные исламисты, которые управляли Афганистаном и защищали Бен Ладена, отказались выдать его. Итак, через месяц после 11 сентября США нанесли авиаудары по Афганистану.

Когда к войне присоединились другие страны, талибы были быстро устранены от власти. Но они не исчезли просто так - их влияние снова возросло.

С тех пор США и их союзники вовсю пытаются остановить крах правительства Афганистана и положить конец смертоносным атакам талибов.

Напомним, что президент США Джо Байден объявил о начале вывода американских войск из Афганистана с 1 мая, а закончить не позднее 11 сентября. Вполне возможно, что войска будут выведены значительно раньше, в частности обсуждается дата 4 июля.

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