Ексспівробітник MI-6 підготував нове досьє на Трампа: йому приписують секс-скандал і співпрацю з російськими спецслужбами

Деталі

За інформацією відомства, досьє містить інформацію, яка не була перевірена, і не є достовірною. Як стверджується, Крістофер Стіл передав ФБР дані, в яких вказувалося на зв'язок керівника передвиборного штабу експрезидента США Пола Манафорта з російськими спецслужбами, які, шляхом втручання допомогли Трампу перемогти на виборах.

Крім того, в "досьє" міститься інформація про те, що у Росії нібито був компромат на президента США, а саме - секс-відео, зроблене в одному з московських готелів в 2013 році, де Трамп був в компанії повії.

Збирати компромат на Дональда Трампа почали в 2015 році на прохання членів Республіканської партії. Спочатку цим займалася компанія Fusion GPS, потім до роботи над першим досьє підключився Крістофер Стіл. Після цього республіканці припинили фінансувати збір інформації.

У ФБР і Міністерстві юстиції США заявили, що справжність матеріалів в досьє на Трампа сумнівна і нічим не підтверджена.

Контекст

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила правила нанесення ударів за кордоном поза зонами бойових дій, які були таємно видані попереднім главою держави Дональдом Трампом.