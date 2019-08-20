Экс-президенту Кыргызстана продлили арест

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42993 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119135 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129823 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120999 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125233 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128126 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152862 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150959 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140821 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Экс-президенту Кыргызстана продлили арест

Экс-президенту Кыргызстана продлили арест

Киев  •  УНН

 • 7626 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Суд в Бишкеке продлил срок ареста бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на два месяца - до 26 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Kloop.

Суд провел выездное заседание в здании госкомитета нацбезопасности, где Атамбаев и находится под стражей.

Ранее прошло заседание горсуда, на котором рассматривали изменение меры пресечения бывшего президента. Его адвокаты просили городской суд отменить арест, но горсуд оставил ограничение свободы Атамбаева в силе.

Атамбаева задержали 8 августа после двухдневного штурма его резиденции. Его задержали по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Позже Атамбаеву предъявили обвинения в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента.

Кроме того, бывшего президент подозревают в "Организации убийства", "Организации массовых беспорядков", "Организации захвата заложников" - власти возбудили эти дела после штурма дома Атамбаева.

Власти наложили арест на имущество Атамбаева и его близких родственников - список состоит из более 100 объектов, включая телеканал "Апрель" и акционерное общество "Медиафорум". Арест также наложен на расчетные счета, акции и ценные бумаги.

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