Экс-президенту Кыргызстана продлили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Суд в Бишкеке продлил срок ареста бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на два месяца - до 26 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Kloop.
Суд провел выездное заседание в здании госкомитета нацбезопасности, где Атамбаев и находится под стражей.
Ранее прошло заседание горсуда, на котором рассматривали изменение меры пресечения бывшего президента. Его адвокаты просили городской суд отменить арест, но горсуд оставил ограничение свободы Атамбаева в силе.
Атамбаева задержали 8 августа после двухдневного штурма его резиденции. Его задержали по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Позже Атамбаеву предъявили обвинения в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента.
Кроме того, бывшего президент подозревают в "Организации убийства", "Организации массовых беспорядков", "Организации захвата заложников" - власти возбудили эти дела после штурма дома Атамбаева.
Власти наложили арест на имущество Атамбаева и его близких родственников - список состоит из более 100 объектов, включая телеканал "Апрель" и акционерное общество "Медиафорум". Арест также наложен на расчетные счета, акции и ценные бумаги.