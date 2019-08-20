Експрезиденту Киргизстану продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Суд у Бішкеку продовжив термін арешту колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва на два місяці - до 26 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Kloop.
Суд провів виїзне засідання в будівлі держкомітету нацбезпеки, де Атамбаєв і перебуває під вартою.
Раніше відбулося засідання міського суду, на якому розглядали зміну запобіжного заходу колишнього президента. Його адвокати просили міський суд скасувати арешт, але міськсуд залишив обмеження свободи Атамбаєва в силі.
Атамбаєва затримали 8 серпня після дводенного штурму його резиденції. Його затримали у справі про корупцію при незаконному звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва.
Пізніше Атамбаєву висунули обвинувачення у корупції за п'ятьма іншими справами, які озвучували парламентарі при позбавленні його недоторканності і статусу експрезидента.
Окрім того, колишнього президента підозрюють в "Організації вбивства", "Організації масових заворушень", "Організації захоплення заручників" - влада порушила ці справи після штурму будинку Атамбаєва.
Влада наклала арешт на майно Атамбаєва і його близьких родичів - у списку понад 100 об'єктів, включаючи телеканал "Апрель" і акціонерне товариство "Медиафорум". Арешт також накладено на розрахункові рахунки, акції та цінні папери.