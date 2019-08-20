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Експрезиденту Киргизстану продовжили арешт

Експрезиденту Киргизстану продовжили арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Суд у Бішкеку продовжив термін арешту колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва на два місяці - до 26 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Kloop.

Суд провів виїзне засідання в будівлі держкомітету нацбезпеки, де Атамбаєв і перебуває під вартою.

Раніше відбулося засідання міського суду, на якому розглядали зміну запобіжного заходу колишнього президента. Його адвокати просили міський суд скасувати арешт, але міськсуд залишив обмеження свободи Атамбаєва в силі.

Атамбаєва затримали 8 серпня після дводенного штурму його резиденції. Його затримали у справі про корупцію при незаконному звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Пізніше Атамбаєву висунули обвинувачення у корупції за п'ятьма іншими справами, які озвучували парламентарі при позбавленні його недоторканності і статусу експрезидента.

Окрім того, колишнього президента підозрюють в "Організації вбивства", "Організації масових заворушень", "Організації захоплення заручників" - влада порушила ці справи після штурму будинку Атамбаєва.

Влада наклала арешт на майно Атамбаєва і його близьких родичів - у списку понад 100 об'єктів, включаючи телеканал "Апрель" і акціонерне товариство "Медиафорум". Арешт також накладено на розрахункові рахунки, акції та цінні папери.

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