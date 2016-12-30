Эксперт спрогнозировал, каким будет среднегодовой курс доллара в 2017 году

"В целом ожидается, если среднегодовой курс в 2017 году будет немного выше где-то на 5-10%, чем в 2016 году, то есть колебания его будут близки, то есть это может быть в течение месяца и на гривну, и на две. Но среднегодовой курс будет где 27-28 грн за долл. на 2017 год ", - отметил он.

Ранее директор фонда Блейзера Олег Устенко сообщил, что в начале следующего года цена не превысит 30 гривен за 1 доллар .