Эксперт спрогнозировал, каким будет среднегодовой курс доллара в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Среднегодовой курс доллара в 2017 году будет на 5-10% выше, чем в 2016 году. Об этом в эфире "5 канала" заявил старший экономист Центра экономической стратегии Александр Жолудь, передает УНН.
"В целом ожидается, если среднегодовой курс в 2017 году будет немного выше где-то на 5-10%, чем в 2016 году, то есть колебания его будут близки, то есть это может быть в течение месяца и на гривну, и на две. Но среднегодовой курс будет где 27-28 грн за долл. на 2017 год ", - отметил он.
Ранее директор фонда Блейзера Олег Устенко сообщил, что в начале следующего года цена не превысит 30 гривен за 1 доллар .