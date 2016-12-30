Експерт спрогнозував, яким буде середньорічний курс долара в 2017 році

"В цілому очікується, якщо середньорічний курс в 2017 році буде трішки вищим десь на 5-10%, ніж у 2016 році, то коливання його будуть близькі, тобто це може бути впродовж місяця і на гривню, і на дві. Але середньорічний курс буде десь 27-28 грн за дол. на 2017 рік", – зазначив він.

Раніше директор фонду Блейзера Олег Устенко повідомив, що на початку наступного року ціна не перевищить 30 гривень за 1 долар.