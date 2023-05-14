Экс-премьер Пакистана Имран Хан призвал к общенациональным протестам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан в воскресенье призвал к общенациональным протестам «за свободу» после того, как его непродолжительный арест и задержание на прошлой неделе спровоцировали массовые беспорядки. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.
Хан был освобожден под залог в пятницу после того, как Верховный суд признал его задержание незаконным.
Разъяренные арестом сторонники подожгли правительственные здания, перекрыли дороги и повредили имущество, принадлежащее военным.
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“Свобода не дается легко. Вы должны урвать ее. Вы должны пожертвовать ради неё", — сказал Хан в обращении, которое транслировалось на YouTube.
Он призвал своих сторонников провести акции протеста по всей стране в воскресенье и объявил о возобновлении предвыборной агитации в среду для проведения немедленных выборов.
В течение нескольких месяцев лидер пакистанской партии Техрик-и-Инсаф (PTI) проводит кампанию неповиновения военным.
Дополнение
По данным полиции и больниц, на прошлой неделе в результате беспорядков погибли по меньшей мере девять человек. По данным властей, сотни полицейских получили ранения и более 4000 человек задержаны, в основном в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.
По словам одного из адвокатов Хана, с начала протестов было арестовано по меньшей мере 10 высокопоставленных руководителей PTI.
Услуги мобильной передачи данных и доступ к платформам социальных сетей, включая Facebook и YouTube, которые были отключены вскоре после ареста Хана во вторник, по состоянию на субботу были частично восстановлены по всей стране.
Страна теперь, похоже, готова ко "все более уродливым разборкам в ближайшие дни и недели", говорится в редакционной статье газеты Dawn, ведущего англоязычного издания Пакистана.