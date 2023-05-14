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Експрем'єр Пакистану Імран Хан закликав до загальнонаціональних протестів

Експрем'єр Пакистану Імран Хан закликав до загальнонаціональних протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан у неділю закликав до загальнонаціональних протестів «за свободу» після того, як його нетривалий арешт та затримання минулого тижня спровокували масові заворушення. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Хана було звільнено під заставу у п'ятницю після того, як Верховний суд визнав його затримання незаконним.

Розлючені арештом прихильники підпалили урядові будівлі, перекрили дороги та пошкодили майно, яке належить військовим.

Цитата

“Свобода не дається легко. Ви повинні урвати її. Ви повинні пожертвувати заради неї", — сказав Хан у зверненні, яке транслювалося на YouTube.

Він закликав своїх прихильників провести акції протесту по всій країні в неділю та оголосив про поновлення передвиборчої агітації у середу для проведення негайних виборів.

Протягом кількох місяців лідер пакистанської партії Техрік-і-Інсаф (PTI) проводить кампанію непокори військовим.

Доповнення

За даними поліції та лікарень, минулого тижня внаслідок заворушень загинули щонайменше дев'ятеро людей. За даними влади, сотні поліцейських зазнали поранень і понад 4000 осіб затримано, в основному в провінціях Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва.

За словами одного з адвокатів Хана, з початку протестів було заарештовано щонайменше 10 високопоставлених керівників PTI.

Послуги мобільної передачі даних та доступ до платформ соціальних мереж, включаючи Facebook та YouTube, які були відключені невдовзі після арешту Хана у вівторок, станом на суботу було частково відновлено по всій країні.

Країна тепер, схоже, готова до "все більш потворних розбірок найближчими днями й тижнями", йдеться в редакційній статті газети Dawn, провідного англомовного видання Пакистану.

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