Експрем'єр Пакистану Імран Хан закликав до загальнонаціональних протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан у неділю закликав до загальнонаціональних протестів «за свободу» після того, як його нетривалий арешт та затримання минулого тижня спровокували масові заворушення. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
Хана було звільнено під заставу у п'ятницю після того, як Верховний суд визнав його затримання незаконним.
Розлючені арештом прихильники підпалили урядові будівлі, перекрили дороги та пошкодили майно, яке належить військовим.
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“Свобода не дається легко. Ви повинні урвати її. Ви повинні пожертвувати заради неї", — сказав Хан у зверненні, яке транслювалося на YouTube.
Він закликав своїх прихильників провести акції протесту по всій країні в неділю та оголосив про поновлення передвиборчої агітації у середу для проведення негайних виборів.
Протягом кількох місяців лідер пакистанської партії Техрік-і-Інсаф (PTI) проводить кампанію непокори військовим.
Доповнення
За даними поліції та лікарень, минулого тижня внаслідок заворушень загинули щонайменше дев'ятеро людей. За даними влади, сотні поліцейських зазнали поранень і понад 4000 осіб затримано, в основному в провінціях Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва.
За словами одного з адвокатів Хана, з початку протестів було заарештовано щонайменше 10 високопоставлених керівників PTI.
Послуги мобільної передачі даних та доступ до платформ соціальних мереж, включаючи Facebook та YouTube, які були відключені невдовзі після арешту Хана у вівторок, станом на суботу було частково відновлено по всій країні.
Країна тепер, схоже, готова до "все більш потворних розбірок найближчими днями й тижнями", йдеться в редакційній статті газети Dawn, провідного англомовного видання Пакистану.