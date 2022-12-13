Экс-чиновникам банка "Аркада" сообщили о подозрении за схему с квартирами на 11,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Двум экс-чиновникам банка «Аркада» сообщено о подозрении в организации схемы по продаже квартир, в результате которой фонду финансирования строительства ЖК «Эврика» и «Патриотика» нанесено более 11,5 млн грн убытков. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему заместителю директора Главного департамента и начальнику управления по привлечению средств АО АКБ «Аркада» по факту растраты средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемые в сговоре с руководством банка и застройщиками, формально ввели акции «Вместе дешевле» и привлекли средства подставного лица на приобретение 52 квартир в ЖК «Эврика» и «Патриотика» по заниженной стоимости. В дальнейшем, как указано, под предлогом невыполнения подставным доверителем условий акционной программы ему возвращались средства за приобретенные квартиры, однако уже по их рыночной стоимости. Такими действиями добросовестным доверителям фондов финансирования строительства ЖК «Эврика» и «Патриотика» нанесено более 11,5 млн грн убытков.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Напомним
Дело в отношении экс-главы правления АО АКБ “Аркада”, его заместителей и главного бухгалтера по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, передали в суд.