Розкрадання активів банку “Аркада”: справу передали до суду

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Справу відносно екс-голови правління АТ АКБ “АРКАДА”, його заступників та головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, передали до суду, передє УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

Цитата

“Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно екс-голови правління АТ АКБ „АРКАДА“, його заступників та головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Згідно з матеріалами слідства, екс-голова правління АТ АКБ “АРКАДА” спільно з заступниками та головним бухгалтером банку організували та налагодили протиправний механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб.

Так, вказаними службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі квартир становила від 169,75 грн до 190,55 грн. Вказане підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями — юридичними особами, які виявилися пов’язаними з банком, що заборонено відповідно ст. 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Надалі, у зв’язку з невиконанням довірителями умов акційних програм службові особи банку усупереч ч. 7 ст. 20 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми” прийняли рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів. При цьому банк безпідставно повернув довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів.

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Наразі обвинувальний акт відносно 5 підозрюваних скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Розслідування інших епізодів розкрадання активів зазначеної фінустанови триває.

Що було раніше

У вересні 2020 року президенту банку “Аркада”, якого підозрюють у привласнені 50 млн грн вкладів банку, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

Пізніше Нацбанк України вирішив розпочати ліквідацію АТ АКБ “АРКАДА”.

Також повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ “Аркада” понад 70 млн грн.

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