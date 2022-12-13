Експосадовцям банку "Аркада" повідомили про підозру за схему з квартирами на 11,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Двом експосадовцям банку «Аркада» повідомлено про підозру в організації схеми з продажу квартир, у результаті якої фонду фінансування будівництва ЖК «Еврика» та «Патріотика» завдано понад 11,5 млн грн збитків. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.
Деталі
Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишнім заступнику директора Головного департаменту та начальнику управління по залученню коштів АТ АКБ «Аркада» за фактом розтрати коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).
За даними слідства, підозрювані у змові з керівництвом банку та забудовниками, формально впровадили акції «Разом дешевше» і залучили кошти підставної особи на придбання 52 квартир у ЖК «Еврика» та «Патріотика» за заниженою вартістю. У подальшому, як вказано, під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, йому поверталися кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою вартістю. Такими діями добросовісним довірителям фондів фінансування будівництва ЖК «Еврика» та «Патріотика» завдано понад 11,5 млн грн збитків.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо
Справу стосовно ексголови правління АТ АКБ “Аркада”, його заступників та головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, передали до суду.