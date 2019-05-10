Экспорт из Польши сдержит дальнейший рост цен на яблоки в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Дальнейший рост цен на яблоки в Украине будет сдерживаться экспортом продукции из соседней Польши, где аналогичный товар уже стоит вполовину дешевле. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.
"На сегодняшний момент на оптовом рынке в Варшаве яблоки ровно вполовину дешевле. И если мы говорим о таком соотношении цен, все это является прямым путем к большому импорту. Поэтому я не думаю, что у нас будет какой-то очень серьезный рост цен по этим направлениям, потому что все это будет перекрываться импортом", - отметил экономист.
По его словам, кроме того, подобная ситуация складывается в Украине на рынке овощей - в первую очередь, борщевого набора, которые за несколько месяцев весны подорожали в несколько раз. По прогнозу эксперта, рост цен на эту продукцию уже замедлился, а в начале июня должен прекратиться.
Напомним, в течение апреля овощи в Украине подорожали на более чем 12%, в том числе белокочанная капуста подорожала почти на 44%.