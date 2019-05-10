Експорт з Польщі стримає подальший ріст цін на яблука в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Подальше зростання цін на яблука в Україні буде стримуватись експортом продукції із сусідньої Польщі, де аналогічний товар вже коштує вполовину дешевше. Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин у ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.
"На сьогоднішній момент на оптовому ринку у Варшаві яблука рівно вполовину дешевше. І якщо ми говоримо про таке співвідношення цін, все це є прямим шляхом до великого імпорту. Тому я не думаю, що в нас буде якийсь дуже серйозний ріст цін по цих напрямках, тому що все це буде перекриватися імпортом", - зазначив економіст.
За його словами, крім того, схожа ситуація складається в Україні на ринку овочів – у першу чергу, борщового набору, які за кілька місяців весни подорожчали в кілька разів. За прогнозом експерта, ріст цін на цю продукцію вже уповільнився, а на початку червня має припинитися.
Нагадаємо, протягом квітня овочі в Україні подорожчали на понад 12%, зокрема білокачанна капуста подорожчала майже на 44%.