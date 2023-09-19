Экспорт агропродукции в Румынию: министерства договорились разработать совместный план за 30 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства и сельского развития Румынии Флорин-Ионуц Барбу договорились в течение 30 дней разработать совместный план по условиям и механизмам экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, передает УНН с ссылкой на профильное ведомство.
Детали
“Стороны обсудили вопросы сотрудничества в аграрной отрасли между Украиной и Румынией. В частности, условия и механизмы экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Румынию”, - говорится в сообщении.
Румынский министр отметил, что его страна и в дальнейшем будет помогать Украине в вопросе экспорта и транзита агропродукции, а также высоко оценил предоставленный Украиной план действий по экспорту зерна.
Николай Сольский в свою очередь поблагодарил за поддержку и отметил, что предложения Румынии по поставкам зерновых приемлемы, и Украина готова их учесть.
Министры договорились в течение 30 дней выработать совместный план дальнейшего сотрудничества.
Напомним
Ранее сообщалось, что Румыния может наложить запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней, если страна получит соответствующие запросы на экспорт.