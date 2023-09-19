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Експорт агропродукції до Румунії: міністерства домовились напрацювати спільний план за 30 днів

Експорт агропродукції до Румунії: міністерства домовились напрацювати спільний план за 30 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та міністр сільського господарства та сільського розвитку Румунії Флорін-Іонуц Барбу домовилися впродовж 30 днів напрацювати спільний план щодо умов та механізмів експорту української сільськогосподарської продукції, передає УНН з посиланням на профільне відомство.

Деталі

“Сторони обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між Україною та Румунією. Зокрема, умови та механізми експорту української сільськогосподарської продукції до Румунії”, - йдеться у повідомлені.

Румунський міністр зазначив, що його країна і надалі допомагатиме Україні в питанні експорту і транзиту агропродукції, а також високо оцінив наданий Україною план дій щодо експорту зерна.

Микола Сольський своєю чергою подякував за підтримку і зауважив, що пропозиції Румунії щодо постачання зернових прийнятні, і Україна готова їх врахувати.

Міністри домовилися впродовж 30 днів напрацювати спільний план подальшої співпраці.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Румунія може накласти заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів, якщо країна отримає відповідні запити на експорт. 

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