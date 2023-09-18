У Румунії не виключають запровадження заборони на ввезення українського зерна на 30 днів: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Румунія може накласти заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів, якщо країна отримає відповідні запити на експорт. Про це заявив румунський Прем’єр-міністр Марчел Чолаку. Зокрема, він підкреслив, що нині такого запиту немає, натомість він чекає на ліцензійну пропозицію щодо експорту українського зерна від прем’єр-міністра України, пише Agerpres, передає УНН.
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“Якщо будуть запити щодо експорту до Румунії, я обов’язково попрошу міністра сільського господарства та міністра економіки зробити спільне розпорядження, щоб на 30 днів, до з’ясування ситуації, було продовжено обмеження. Повторюю, запиту немає, і я хочу запевнити аграріїв, що не буде того, що було рік тому”, — заявив прем’єр.
Деталі
Прем’єр-міністр Марчел Чолаку відзначив, що відповідні документи український прем’єр має надати Румунії вже у понеділок.
Після чого вони будуть обговорювати експорт української агропродукції.
Марчел також підкреслив, що з моменту, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону, жодного кілограма пшениці з України не було імпортовано до Румунії. І на жодну митницю не надходили запити на експорт зерна з України до Румунії.
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Нагадаємо
15 вересня Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил. У МЗС України також відзначили, що підстав продовжувати це рішення немає.