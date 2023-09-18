У Румунії не виключають запровадження заборони на ввезення українського зерна на 30 днів: що відомо

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“Якщо будуть запити щодо експорту до Румунії, я обов’язково попрошу міністра сільського господарства та міністра економіки зробити спільне розпорядження, щоб на 30 днів, до з’ясування ситуації, було продовжено обмеження. Повторюю, запиту немає, і я хочу запевнити аграріїв, що не буде того, що було рік тому”, — заявив прем’єр.

Деталі

Прем’єр-міністр Марчел Чолаку відзначив, що відповідні документи український прем’єр має надати Румунії вже у понеділок.

Після чого вони будуть обговорювати експорт української агропродукції.

Марчел також підкреслив, що з моменту, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону, жодного кілограма пшениці з України не було імпортовано до Румунії. І на жодну митницю не надходили запити на експорт зерна з України до Румунії.

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Нагадаємо

15 вересня Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил. У МЗС України також відзначили, що підстав продовжувати це рішення немає.