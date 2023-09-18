В Румынии не исключают запрет на ввоз украинского зерна на 30 дней: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Румыния может наложить запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней, если страна получит соответствующие запросы на экспорт. Об этом заявил румынский Прем’ер-министр Марчел Чолаку. В частности, он подчеркнул, что сейчас такого запроса нет, зато он ждет лицензионное предложение по экспорту украинского зерна от премьер-министра Украины, пишет Agerpres, передает УНН.
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“Если будут запросы по экспорту в Румынию, я обязательно попрошу министра сельского хозяйства и министра экономики сделать совместное распоряжение, чтобы на 30 дней, до выяснения ситуации, было продлено ограничение. Повторяю, запроса нет, и я хочу заверить аграриев, что не будет того, что было год назад”, — заявил премьер.
Детали
Премьер-министр Марчел Чолаку отметил, что соответствующие документы украинский премьер должен предоставить Румынии уже в понедельник.
После чего они будут обсуждать экспорт украинской агропродукции.
Марчел также подчеркнул, что с момента, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет, ни одного килограмма пшеницы из Украины не было импортировано в Румынию. И ни на одну таможню не поступали запросы на экспорт зерна из Украины в Румынию.
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Напомним
15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил. В МИД Украины также отметили, что оснований продлевать это решение нет.