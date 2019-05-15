Экспорт украинских товаров за первый квартал вырос на 7,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Экспорт украинских товаров за I квартал 2019 вырос на 7,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года - до 12,3 млрд долларов. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает УНН.
Отмечено, что Европейский Союз - главный импортер украинской продукции. Его доля в общем объеме экспорта составила 42,7%.
"Наибольшим спросом пользуется продукция агросектора и металлургии. Причем рост экспорта зерновых в первом квартале составил 52%", - говорится в сообщении.
Экспорт услуг так же вырос - на 12,3% - до 2,87 млн долл. В сегменте услуг рынок ЕС тоже является лидером экспорта - с долей 33,6%. Наиболее востребованными сферами являются транспорта, телекоммуникационная, деловые услуги, в том числе научные, и перерабатывающая.
Как сообщал УНН, в первом квартале ВВП Украины вырос на 2,2%.