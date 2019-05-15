Експорт українських товарів за перший квартал зріс на 7,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Експорт українських товарів за І квартал 2019 року зріс на 7,4% у порівнянні з першим кварталом минулого року — до 12,3 млрд доларів. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
Зазначено, що Європейський Союз — головний імпортер української продукції. Його частка у загальному обсязі експорту склала 42,7%.
”Найбільший попит має продукція агросектору і металургії. Причому зростання експорту зернових у першому кварталі становило 52%”, - йдеться у повідомленні.
Експорт послуг так само зріс – на 12,3% – до 2,87 млрд дол. У сегменті послуг ринок ЄС теж є лідером експорту – з часткою 33,6%. Від так найбільш затребуваними сферами є транспорту, телекомунікаційна, ділові послуги, у тому числі наукові, та переробна.
Як повідомляв УНН, у першому кварталі ВВП України зріс на 2,2%.