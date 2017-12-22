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Экспорт Украины: иллюзия открытых границ с ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Первое полугодие 2017 года ознаменовалось негативным сальдо внешней торговли со странами ЕС в размере более 1,3 млрд долл. США. И с каждым годом положение дел усугубляется. Что не так с западными рынками сбыта украинских товаров, разбирался УНН.

Экспорт Украины: иллюзия открытых границ с ЕС

За первое полугодие экспорт украинских товаров в страны ЕС составил чуть более 8 млрд долл. США. Импорт их товаров в нашу страну - 9,5 млрд долл. США. Таким образом имеем негативное сальдо в размере более 1,3 млрд долл., что на 150 млн долл. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Министерстве экономического развития и торговли негативную тенденцию объясняют увеличением импорта параллельно с наращиванием экспорта, а также поднятием мировой ценовой конъюнктуры.

Однако, эксперты более пессимистичны в оценке процесса. Они указывают, что если и дальше так пойдет, Украина скатится до уровня тех стран, которых используют в качестве сырьевого придатка.

"У нас 90 стран мира являются сырьевыми придатками, потому что поставляют в основном аграрную, сырьевую или иную продукцию. И никакого развития не имеют, они остаются на своем месте. И мы можем скатиться до их уровня", - отметил бывший министр экономики Владимир Лановой.

Эксперты утверждают, что с 2013 года, несмотря на кардинальные векторные изменения, по сути ничего не поменялось. Украина потеряла рынок СНГ, но завоевать рынок ЕС так и не смогла.

"Экспорт Украины в отдельные страны ЕС немного вырос - например, в Германию, Польшу, но в Италию и Францию ​​- нет. С некоторыми странами получилось, а с некоторыми - нет. Я с самого начала говорил, что физически невозможно будет компенсировать за счет рынков ЕС утрату рынка СНГ.

Оптимальный вариант: торговать и с ЕС, и c Востоком. В 2013 году экспорт в ЕС был ничем не хуже, чем сейчас. И когда мне говорят, что сейчас экспорт в ЕС 40% - так он и раньше был таким, ничего не изменилось", - сказал экономический эксперт Александр Охрименко.

По словам бывшего министра экономики Владимира Ланового, нынешняя ситуация была абсолютно прогнозирована. Не стоило рассчитывать на "теплые объятия" ЕС.

"Я говорил, что не надо рассчитывать, что в ЕС нам откроют дверь и встретят теплыми объятиями. Раньше не надо было на это рассчитывать, ничего не изменилось и сегодня. Все так и остается, экономика сама должна найти себе рынки. Не надо надеяться, что сырьевая продукция, которую мы поставляем в ЕС, даст нам какие-то доходы и сверхприбыли. Не надо думать, что ЕС будет закрывать свои предприятия, чтобы наши туда поставляли продукцию", - пояснил он.

Получив от ЕС "от ворот поворот", Украина нашла рынки сбыта в странах Ближнего Востока, Африки, Индии и Китае.

"Украина сегодня весьма ощутима на мировом рынке, с точки зрения поставщика продовольствия. Мы во многих регионах обогнали Европейский Союз, победили в конкурентной борьбе и сегодня являемся основными поставщиками продукции в регион Ближнего Востока, Африки и Индокитая. Обычно это все настораживает ЕС, и если он откроет для нас двери, то выстоять в конкурентной борьбе без существенного увеличения дотаций своим фермерам не удастся", - сказал народный депутат Леонид Козаченко.

По его словам, пока Украина придерживается европейских квот, западные страны заваливают нас в неограниченных количествах своими товарами.

"То, что мы за 5 дней производим - это и есть та квота, которую мы можем использовать в течение года. Вместе с тем, они могут везти нам, что хотят. Мы открыли для них все двери и не имеем никакой пошлины на ввоз их продукции.

Чтобы эту ситуацию изменить, надо очень серьезно давить с политической стороны, убеждая их в том, что если Украина станет частью европейского рынка - это будет крупнейший мировой поставщик продовольствия, и мы можем обойти США, которые сегодня являются поставщиком №1", - подчеркнул он.

Пока же ЕС обороняется от Украины, нашей стране остается только удерживать позиции на уже завоеванных рынках.

"Мы открываем новые рынки сбыта, которые все более доступны для нас. Они являются перспективными. Более 70% зерновых мы поставляем в Саудовскую Аравию, более 50% импорта Египта обеспечиваем мы. Нам там комфортно и нас там никто не может обойти, ни ЕС со своими 28 странами, ни США, ни все они вместе взятые. Есть китайцы, которые открыли для нас двери, США, которые забирают нашу продукцию без ГМО, сою и кукурузу, например. У нас есть, куда поставлять, главное, чтобы были деньги выращивать", - резюмировал Л.Козаченко.

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