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Экспорт через порты в Украине увеличился на 22%

Экспорт через порты в Украине увеличился на 22%

Киев  •  УНН

 • 10752 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинские морские порты за семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили перевалку грузов на 16% - до 85,5 млн тонн, в частности, экспорт вырос более чем на 22%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АМПУ.

"За семь месяцев 2019 года морские порты Украины обработали 85,5 млн тонн грузов, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - указали в администрации портов.

Лидерами по темпам роста объемов перевалки по итогам семи месяцев стали хлебные грузы и руда. Хлебные составили треть от общего объема грузов в портах - 28,3 млн тонн, что почти на 35% больше объемов прошлого года (на 7,3 млн тонн). Увеличение перевалки руды также почти достигло отметки в 30% - ее объем составлял около 20,2 млн тонн.

Значительным - почти на 430 тыс. тонн - оказалось увеличение обработки химических и минеральных удобрений (сыпучих - на 14,5%, фасованных - больше, чем в пять раз). Сохраняется тенденция роста обработки контейнеров: +91 тыс. TEU (+20%) за первые семь месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Основой положительной динамики увеличения перевалки грузов в морских портах Украины, как отмечается, остается экспорт продукции украинских предприятий за границу. "За отчетный период он вырос более чем на 22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тогда как импорт дал прирост в 4,4%, а транзит сократился на 11,2%", - добавили в АМПУ.

Напомним, в июле Украина получила первую в истории партию нефти с США.

Украинские Национальные Новости

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