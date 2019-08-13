Экспорт через порты в Украине увеличился на 22%

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинские морские порты за семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили перевалку грузов на 16% - до 85,5 млн тонн, в частности, экспорт вырос более чем на 22%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АМПУ.