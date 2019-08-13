Експорт через порти в Україні збільшився на 22%

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українські морські порти за сім місяців цього року проти аналогічного періоду минулого року збільшили перевалку вантажів на 16% - до 85,5 млн тонн, зокрема, експорт зріс більше, ніж на 22%. Про це УНН повідомили у пресслужбі АМПУ.