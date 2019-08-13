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Експорт через порти в Україні збільшився на 22%

Експорт через порти в Україні збільшився на 22%

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українські морські порти за сім місяців цього року проти аналогічного періоду минулого року збільшили перевалку вантажів на 16% - до 85,5 млн тонн, зокрема, експорт зріс більше, ніж на 22%. Про це УНН повідомили у пресслужбі АМПУ.

"За сім місяців 2019 року морські порти України обробили 85,5 млн тонн вантажів, що майже на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - вказали в адміністрації портів. 

Лідерами за темпами зростання обсягів перевалки за підсумками семи місяців стали хлібні вантажі та руда. Хлібні склали третину від загального обсягу вантажів у портах – 28,3 млн тонн, що майже на 35% більше проти обсягів минулого року (на 7,3 млн тонн). Збільшення перевалки руди також майже сягнуло позначки у 30% - її обсяг становив близько 20,2 млн тонн.

Значним – майже на 430 тис. тонн – виявилося збільшення обробки хімічних та мінеральних добрив (сипучих – на 14,5%, фасованих – більше, ніж уп’ятеро). Зберігається тенденція зростання обробки контейнерів: +91 тис. TEU (+20%) за перші сім місяців 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018-го.

Основою позитивної динаміки збільшення перевалки вантажів у морських портах України, як зазначається, залишається експорт продукції українських підприємств за кордон. "За звітний період він зріс більше, ніж на 22%, порівняно з аналогічним показником минулого року. Тоді як імпорт дав приріст в 4,4%, а транзит скоротився на 11,2%", - додали в АМПУ.

Нагадаємо, у липні Україна отримала першу в історії партію нафти з США.

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