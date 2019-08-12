Экспорт бразильской свинины в Китай вырос на 25%

КИЕВ. 14 августа. УНН. В I половине 2019 года Бразилия отгрузила в Китай 346,6 тыс. тонн свинины на общую сумму 699,7 млн долларов. Это на 24,5% больше, чем в прошлом году, передает УНН со ссылкой на euromeatnews.com