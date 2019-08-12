Экспорт бразильской свинины в Китай вырос на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В I половине 2019 года Бразилия отгрузила в Китай 346,6 тыс. тонн свинины на общую сумму 699,7 млн долларов. Это на 24,5% больше, чем в прошлом году, передает УНН со ссылкой на euromeatnews.com
Уточняется, что Китай увеличил импорт бразильской свинины из-за ситуации с АЧС внутри страны и торговой войны со США.
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Прогнозируется, что во II половине 2019 года спрос на импортную свинину в Китае будет расти.
Как сообщал УНН, вирус африканской чумы свиней впервые был зафиксирован в Китае в прошлом году. Эксперты говорят о глобальной угрозе, поскольку именно в Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем.
В Украине же АЧС также не утихает уже более 6 лет. По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому - колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свинарям.