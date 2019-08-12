Експорт бразильської свинини до Китаю зріс на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У І половині 2019 року Бразилія відвантажила до Китаю 346,6 тис. тонн свинини на загальну суму 699,7 млн доларів. Це на 24,5% більше, аніж торік, передає УНН із посиланням на euromeatnews.com
Уточнюється, що Китай збільшив імпорт бразильської свинини через ситуацію з АЧС усередині країни та торговельну війну зі США.
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Прогнозується, що у ІІ половині 2019 року попит на імпортну свинину у Китаї буде зростати.
Як повідомляв УНН, вірус африканської чуми свиней вперше був зафіксований у Китаї в минулому році. Експерти кажуть про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини у світі і є головним її споживачем.
В Україні ж АЧС також не вщухає вже більше 6 років. За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.
Ба більше, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.