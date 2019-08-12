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Експорт бразильської свинини до Китаю зріс на 25%

Експорт бразильської свинини до Китаю зріс на 25%

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У І половині 2019 року Бразилія відвантажила до Китаю 346,6 тис. тонн свинини на загальну суму 699,7 млн ​​доларів. Це на 24,5% більше, аніж торік, передає УНН із посиланням на euromeatnews.com

Уточнюється, що Китай збільшив імпорт бразильської свинини через ситуацію з АЧС усередині країни та торговельну війну зі США.

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Прогнозується, що у ІІ половині 2019 року попит на імпортну свинину у Китаї буде зростати.

Як повідомляв УНН, вірус африканської чуми свиней вперше був зафіксований у Китаї в минулому році. Експерти кажуть про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини у світі і є головним її споживачем.

В Україні ж АЧС також не вщухає вже більше 6 років. За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.

Ба більше, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.

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