Экспертиза по делу экс-министра Сольского имеет неутешительные результаты для НАБУ и акцентирует на вероятной подделке материалов

В деле НАБУ против экс-министра Николая Сольского завершена научно-правовая экспертиза. Ее результаты неутешительны для детективов. Экспертиза показала, что Сольский и другие подозреваемые НАБУ не могли завладеть землей Национальной аграрной академии, поскольку эта земля не принадлежала НААН, сообщает УНН со ссылкой на документ.

По версии антикоррупционеров, напомним, восемь лет назад Сольский (будучи адвокатом) организовал схему, по которой земли НААН передали на приватизацию воинам АТО. Зато сторона защиты и сами АТОвцы утверждают, что приватизированная земля никогда не принадлежала НААН, а затем претензии НАБУ - ничтожны, а процедура приватизации законна.

Чтобы установить истину НАБУ необходимо доказать, что указанная земля действительно принадлежала НААН. Однако счет пока 0:2 в пользу Сольского. Первым весомым фактором стало решение Верховного суда Украины - судьи исследовали, что инкриминируемые Сольскому земли действительно никогда не принадлежали НААН.

Теперь это подтвердило и научно-правовое заключение экспертов. К тому же акцентировал на интересных деталях. Оказалось, что государственный акт на вечное пользование землей, на который НАБУ опирается в своих обвинениях - написано от руки. Госакт был выдан в 1953 году артели им.Сталина. Впоследствии эта артель несколько раз меняла свою организационную форму, в частности колхоз и совхоз имени Ленина, и как следствие, считают в НАБУ, стала госпредприятием НААН «Искра».

Однако единственным до сих пор доказательством что земли артели и земли «Искры» тождественны является то, что на Государственном акте от руки зачеркнуто словосочетание «имени Сталина» и вместо него вписано слово «Искра». Других доказательств нет даже в самом НААН.

Так вот, по результатам экспертизы, которые есть в распоряжении УНН, указанный Государственный акт нельзя считать документом, который дает право госпредприятиям «ОХ „Искра“ и „ОХ “Агрофирма „Надежда“ на бессрочное пользование землей.

Такой вывод эксперты сделали даже не учитывая странные дополнения, внесенные шариковой ручкой. Ведь, согласно действующему в то время законодательству такой формы сельскохозяйственного предприятия, как артель, не было, а ее изменение на колхоз «Искра» требовало внесения соответствующих изменений в акт. Кроме того, колхоз «Искра» был прекращен путем присоединения к совхозу имени Ленина, а затем прекратил свое действие и соответствующий Государственный акт (в советские времена Государственные акты на вечное пользование землей указанным совхозам не выдавали).

Таким образом, право на землю сельскохозяйственной артели «Искра», согласно Государственному акту на вечное пользование землей от 1953 года, не переходило и не могло перейти к вновь созданному совхозу имени Ленина. Права на пользование землями указанный совхоз должен был получить в общем порядке путем разработки и утверждения проекта землеустройства с установлением соответствующими землеустроительными органами границ этого земельного участка в натуре (на местности). Однако, указанных действий выполнено не было. Поэтому, и земли, которые в 50-х годах считались за артелями Сталина и совхозом Ленина не могут считаться тождественными тем землям, которые НААН и НАБУ считают, что принадлежат госпредприятием «Искра» и «Надежда».

Кстати, похожий случай уже исследовался в Верховном суде. Среди прочего судьи установили, что земли, которые ранее были в артелях, а затем попали в колхоз - не имеют правовой связи, по меньшей мере из-за отсутствия установленных в натуре границ.

...не доказана правовая связь между земельными участками, которые были предоставлены артелям им. Молотова и им. Ворошилова, и землей, которой пользовался созданный в 1989 году колхоз Родина, что свидетельствует об отсутствии у указанного колхоза Родина каких-либо прав именно в отношении земельного участка, который является предметом заявленного спора, а следовательно и возможность их нарушения ответчиками по делу - говорится в постановлении суда.

Дополнительно

Исправление шариковыми ручками официальных документов уже не первая странная манипуляция в деле против экс-министра Сольского. Ранее стало известно, что антикоррупционеры пытались «слить» экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Контекст

Бывшему министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение в якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности, о которых идет речь в этом деле, касаются периода его адвокатской деятельности, когда он помог участникам АТО получить земельные участки. Его защитники утверждают, что никакой выгоды от этого Сольский не получил.

В 2019 году Верховный Суд поставил окончательную точку в судебной волоките по упомянутым спорным участкам. Постановлением коллегии судей Кассационного хозяйственного суда были подтверждены решения судов предыдущих инстанций о том, что у ГП «Искра» и ГП «Надежда» Национальной аграрной академии наук отсутствуют государственные акты на право постоянного пользования этими земельными участками.