Эксперты определились с самыми забавными снимками животных в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Жюри международного фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards отобрало самые удачные работы, присланные участниками в этом году, предает УНН со ссылкой на сайт конкурса.
Организаторы конкурса, фотографы из Танзании Пол Джойнсон-Хикс и Том Сулла, основали его, чтобы привлечь внимание к сохранению природной среды.
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Напомним, издание National Geographic опубликовало на своем сайте лучшие снимки конкурсантов на звание фотографа дикой природы 2017 года.