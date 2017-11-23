Эксперты определились с самыми забавными снимками животных в этом году

Организаторы конкурса, фотографы из Танзании Пол Джойнсон-Хикс и Том Сулла, основали его, чтобы привлечь внимание к сохранению природной среды.

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Напомним, издание National Geographic опубликовало на своем сайте лучшие снимки конкурсантов на звание фотографа дикой природы 2017 года.