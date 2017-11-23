Експерти визначилися з найкумеднішими знімками тварин цього року

Організатори конкурсу, фотографи з Танзанії Пол Джойнсон-Хікс і Том Сулла, заснували його, щоб привернути увагу до збереження природного середовища.

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Нагадаємо, видання National Geographic опублікувало на своєму сайті кращі знімки конкурсантів на звання фотографа дикої природи 2017 року.