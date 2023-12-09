Эксперты установили компанию, которая производит "шахеды" для России

Ударные беспилотники типа Shahed-131\136, которыми Россия обстреливает Украину с сентября 2022 года, производит иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос от Общественного, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинские эксперты идентифицировали, что беспилотники с российской маркировкой "Герань" - это иранские Shahed.

Получены выводы экспертных исследований, согласно которым БПЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицирован как БПЛА камикадзе типа Shahed-136. Другой изъятый образец под названием "Герань-1" идентифицирован как ударный БПЛА камикадзе Shahed-131. Разработчиком и производителем указанных БПЛА является компания Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Исламской Республики Иран говорится в ответе на запрос.

Дополнение

Выводов по ударным беспилотникам других типов (Mohajer-6, "Италмас") пока нет.

После проведения экспертиз можно будет получить сведения о применении новых типов беспилотников, в том числе "Италмас" или других. Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается отмечают в Офисе Генпрокурора.

Это первые данные правоохранительных органов, которые могут свидетельствовать о причастности Ирана к производству БПЛА. Ведь еще в январе этого года в департаменте противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора сообщали, что не могут определить страну-происхождение беспилотников, пути поставки, место изготовления и другие подробности, однако будут пытаться их установить.

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Информации о поставках из других стран комплектующих деталей для "шахедов" пока нет, но это также выясняют - прокуратура направила соответствующие запросы в девять стран.

В девять стран мира направлены запросы о международной правовой помощи с целью установления путей поставки комплектующих деталей БПЛА двойного назначения в Исламскую республику Иран и Российскую Федерацию Федерации отмечают в Офисе Генпрокурора.

До этого было сообщение от ГУР МО и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз о том, что они обнаружили в российских ударных беспилотниках элементы, в частности из Японии, Австрии, Германии, Швейцарии, России, Канады, Ирана и США.