Эксперты: украинцы все меньше хотят вкладывать деньги в старое жилье

Как информирует риелтор Артем Мороз, клиенты довольно часто спрашивают о жилье в новых домах.

“Новостройки привлекают улучшенной планировкой квартир, наличием новых коммуникаций, большой площадью жилья с возможностью экономного использования коммунальных услуг, двумя санузлами в квартире”, — перечисляет причины интереса к подобным домам Артем Мороз.

Другие агенты по недвижимости поддерживают мнение Артема в том, что покупатели не хотят вкладывать деньги в старые дома, если на накопленную суму могут позволить себе новый дом с чистым подъездом, охраной и качественными коммуникациями.

Нередки случаи, когда покупатели хотят поменять жилье в старом доме на похожую по площади и локации квартиру в новостройке. “Некоторые согласны даже доплатить за квартиру, чтобы жить в новом доме с качественными коммуникациями”, — говорит Леся Ульшина.

Правда, Артем Мороз также отмечает, что риск инвестировать в долгострой останавливает многих покупателей от вложения средств в новостройку и они начинают ориентироваться на выбор квартиры из старого жилого фонда.

Напомним, эксперты считают, что жилье, а особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования и сохранения накоплений для населения, особенно в условиях кризиса банковской системы.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” имеет историю успешной реализации проектов, которой уже более 60 лет. Тем более, что по словам председателя правления — президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

“Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает „Киевгорстрой“ — непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%”, — отметил И.Кушнир.