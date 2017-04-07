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Експерти: українці все менше хочуть вкладати гроші в старе житло

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Київські ріелтори дотримуються думки, що зростання кількості новобудов впливає на вторинний ринок житлової нерухомості. Люди все частіше відмовляються купувати старе житло, якщо за ці ж гроші можна придбати квартиру в новобудові. Про це йдеться в статті спеціалізованого порталу Domik.ua, повідомляє УНН.

Як інформує ріелтор Артем Мороз, клієнти досить часто запитують про житло в нових будинках.

"Новобудови залучають поліпшеним плануванням квартир, наявністю нових комунікацій, великою площею житла з можливістю економного використання комунальних послуг, двома санвузлами в квартирі", - перераховує причини інтересу до подібних домівок Артем Мороз.

Інші агенти з нерухомості підтримують думку А.Мороза в тому, що покупці не хочуть вкладати гроші в старі будинки, якщо на накопичену суму можуть дозволити собі новий будинок з чистим під'їздом, охороною та якісними комунікаціями.

Все частішими стають випадки, коли покупці хочуть поміняти житло в старому будинку на схожу, за площею і локацією, квартиру в новобудові.

"Деякі згодні навіть доплатити за квартиру, щоб жити в новому будинку з якісними комунікаціями", - говорить Леся Ульшина.

Правда, А.Мороз також зазначає, що ризик інвестувати в довгобуд зупиняє багатьох покупців від вкладення коштів в новобудову і вони починають орієнтуватися на вибір квартири зі старого житлового фонду.

Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а особливо новобудови, є найкращою сферою інвестування та збереження накопичень для населення, особливо в умовах кризи банківської системи.

Однак, при придбанні житла фахівці радять ретельно вивчити історію і репутацію забудовника. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" має вже більш як 60-річну історію успішної реалізації проектів. Тим більше, що за словами голови правління - президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку будує компанія, зафіксована в гривні, і іншого бути не може.

"Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд" - безпосередньо ми не прив'язані до долара, за рахунок чого виграємо в інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, адже через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо останнім часом долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%", - зазначив І.Кушнір.

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