Эксперты ВТО частично поддержали требования Украины в споре с Россией относительно импорта железнодорожного оборудования

Группа экспертов подтвердила нарушение Россией отдельных положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Соглашения по техническим барьерам в торговле.



"Это первый запрос, который Украина направила во Всемирную торговую организацию для противостояния торговой агрессии России, в частности ее непрозрачным, неоправданным и таким, которые носят дискриминационный характер, действиям по отношению к товарам украинского происхождения", - отметила Наталья Никольская, заместитель Министра экономического развития и торговли Украины - Торговый представитель Украины.



По ее словам, Россия необоснованно приостановила действие выданных украинским производителям сертификатов соответствия, ограничила в выдаче новых сертификатов, и не признает сертификаты, выданные в сертификационных органах Таможенного союза.



Поэтому, позиция Украины заключалась в доказании:



необоснованного ограничения импорта железнодорожного оборудования, которое нарушает положения Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Соглашения по техническим барьерам в торговле



ложности и безосновательности утверждений России о некачественности и несоответствие стандартам безопасности вагонов украинских производителей



системный характер примененных Россией ограничений импорта железнодорожного оборудования, происхождением из Украины



несоответствия и ошибочности возражений России относительно процессуальных аргументов по делу



В рамках дела Украиной доказывалось, что приостановление действия сертификатов соответствия (14 предписаний) и неприятие к рассмотрению заявки на проведение сертификации (3 решения) привело к дискриминации, неоправданным препятствиям в торговле и несоблюдение установленной процедуры оценки соответствия товара.



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Украина также отметила, что Россия не выдвинула никаких контраргументов, которые касаются обжалуемых мероприятий. Это было свидетельством того, что Россия использовала процедуры оценки соответствия как инструмент предотвращения импорта украинских железнодорожных изделий и блокировки доступа украинских производителей к рынку.



Группа согласилась с Украиной, что выдав 14 предписаний о приостановлении сертификатов соответствия, Россия применила процедуру оценки соответствия таким образом, что условия доступа к рынку для украинских, российских и европейских производителей железнодорожной продукции были не одинаковыми, дискриминационными для Украины.



Также, Группа экспертов подтвердила, что Россия нарушила свои обязательства (согласно статье III: 4 ГАТТ 1994 (Национальный режим) относительно непризнания сертификатов, выданных украинским производителям в других странах Таможенного союза, а это, в свою очередь, создает преимущества для национальных производителей.



Кроме того, Группа экспертов признала, что Россией было нарушено обязательства по статье I: 1 ГАТТ 1994 (Общий режим наибольшего благоприятствования). Украина было доказано, что Россией неправомерно не признаются сертификаты, выданные в других странах Таможенного союза, если такие товары не производятся в Таможенном союзе.



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С неудовлетворенных требований, Группа экспертов не подтвердила существование систематического ограничения импорта со стороны России, ссылаясь на то, что в течение определенного периода времени (апрель 2014 - декабрь 2016) ситуация в Украине в части безопасности была несравнимой с ситуацией в других странах. То есть, Россией не проводился инспекционный контроль за наличия на территории Украины "антироссийских настроений и угрозы безопасности российским гражданам", которые являются следствием военных действий, которые Россия сама и решила.



Сейчас Минэкономразвития осуществляется детальный анализ отчета: оценка фактажа, анализ результатов рассмотрения Группой экспертов вопрос систематического ограничения импорта, потенциальной контр-позиции России в случае апелляционного обжалования ею выводов и рекомендаций Группы экспертов. Также, на межведомственном уровне прорабатывается вопрос о возможности апелляционного обжалования для Украины по требованиям, которые не были удовлетворены.



Справка УНН:

К 2014 году украинские производители железнодорожной продукции получали сертификаты соответствия от компетентных органов Российской Федерации. Эти сертификаты позволяли им экспортировать свою железнодорожную продукцию в Россию и реализовывать ее на российском рынке.



Начиная с 2014 года без достаточных обоснований российские сертификационные органы начали массовое приостановление действия выданных ранее сертификатов соответствия для украинских производителей. Также, было ограничено выдачу новых сертификатов, без достаточных на то оснований.



Кроме этого, вопреки положениям соответствующих технических регламентов Таможенного союза, Россия отказалась признавать сертификаты, выданные украинским компаниям уполномоченными органами Республики Беларусь и Казахстана.



Поэтому 21 октября 2015 Минэкономразвития начало процедуру урегулирования спора в рамках ВТО.

Как сообщал УНН, эксперты ВТО поддержали основную позицию Украины относительно спора с Россией из-за нитрат аммония.