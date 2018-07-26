США собираются добиваться реформирования ВТО

“Мы, следовательно, будем тесно работать с партнерами-единомышленниками, чтобы реформировать ВТО и заняться вопросами несправедливых торговых практик, включая кражу интеллектуальной собственности, насильственную передачу технологий, промышленные субсидии, искажения, созданные государственными предприятиями, а также избыточные производственные мощности”, — отметил американский лидер.

Трамп неоднократно подвергал ВТО критике. Так, в апреле он написал в своем Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китая, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал “бедой” Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли и ВТО.