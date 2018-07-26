США збираються домагатися реформування СОТ

"Ми, отже, будемо тісно працювати зі партнерами-однодумцями, щоб реформувати СОТ і зайнятися питаннями несправедливих торговельних практик, включаючи крадіжку інтелектуальної власності, насильницьку передачу технологій, промислові субсидії, спотворення, створені державними підприємствами, а також надлишкові виробничі потужності", - зазначив американський лідер.

Трамп неодноразово піддавав СОТ критиці. Так, у квітні він написав у своєму Twitter, що СОТ, надаючи преференції Китаю, веде себе несправедливо по відношенню до США. На початку червня на нараді свого кабінету Трамп назвав “лихом” Угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі і СОТ.