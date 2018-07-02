Трамп заявив, що поки не буде робити жодних кроків щодо СОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що поки не буде робити жодних кроків щодо Світової організації торгівлі (СОТ), діяльністю якої він незадоволений. Про це повідомляє УНН з посиланням на журналістів, які працюють у прес-пулі Білого дому.
“Ми поки нічого не плануємо (щодо СОТ), але якщо вони не будуть до нас ставитися належним чином, ми що-небудь зробимо”, — зазначив він, відкриваючи зустріч в Білому домі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. “СОТ протягом багатьох років дуже несправедливо ставилася до США, — додав президент. — І я сподіваюся, що вони змінять ставлення до нас”. Його висловлювання наводить прес-пул Білого дому.
Трамп неодноразово піддавав СОТ критиці. Так, в квітні він написав у своєму Twitter, що СОТ, надаючи преференції Китаю, веде себе несправедливо по відношенню до США. На початку червня на нараді свого кабінету Трамп назвав “лихом” Угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА) і СОТ.
Як повідомляв УНН, Трамп обговорив з обраним президентом Мексики боротьбу з нелегальною міграцією.