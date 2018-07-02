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Трамп обговорив з обраним президентом Мексики боротьбу з нелегальною міграцією

Трамп обговорив з обраним президентом Мексики боротьбу з нелегальною міграцією

Київ • УНН

 • 8111 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Переможець президентських виборів в Мексиці Андрес Мануель Лопес Обрадор провів у понеділок телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, в ході якої сторони обговорили можливість зниження масштабів нелегальної міграції. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.

“Я запропонував всеосяжну угоду по проектам розвитку, які створюють робочі місця в Мексиці і таким чином знижують масштаби міграції і покращують безпеку”, — написав Обрадор в своєму Twitter. Він додав, що розмова тривала близько півгодини і її тон був поважним.

Дональд Трамп і Андрес Мануель Лопес Обрадор також обговорили можливість укладення окремої торговельної угоди. Американський лідер повідомив про це в понеділок під час зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Вашингтоні.

“У нас відбулася відмінний розмова. Ми обговорили питання кордонів, торгівлю, NAFTA, а також окрему двосторонню торговельну угоду”, — заявив Трамп.

Він висловив упевненість в тому, що відносини двох лідерів будуть “дуже хорошими”. “Я думаю, що він постарається, я думаю, що він допоможе нам в питанні кордону”, — зазначив американський лідер. Він також підкреслив, що зустрічав Лопеса Обрадора “кілька років тому” і вже тоді передбачав його перемогу на виборах.

Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 2 липня 2018 р.

Як повідомляв УНН, у Мексиці завершилися загальні вибори.

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