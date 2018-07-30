СМИ увидели связь транзитного спора Украины и РФ в ВТО с делом пошлин США

Как указано, вопрос, который заключается в том, какие действия могут предпринять страны во имя национальной безопасности, даже если это нарушает их обязательства в рамках ВТО, угрожает расколом во Всемирной торговой организации.

Решение панели ВТО, которое ожидается в конце этого года, может быть связано с делом против США в отношении введения президентом Дональдом Трампом тарифов на сталь и алюминий, пишет издание.

Однако дело относительно России связано с другим типом действий, а именно с транзитными ограничениями, введенными Москвой в отношении Украины в январе 2016 года, отрезавшие основные рынки в Центральной Азии и на Кавказе, которые доступны украинским экспортерам только по российским дорогам.

Несмотря на то, что США поддерживают Украину в вопросе территориального конфликта, "США и Россия утверждают, что ВТО не имеет права высказываться в отношении дела, возбужденного из-за транзитных ограничений", отмечается в статье.

Это объясняется тем, что Москва заявляет, что она ввела свои ограничения в качестве меры национальной безопасности в соответствии со статьей 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле, что позволяет членам принимать меры, нарушающие их обязательства ВТО в целях национальной безопасности.

Это тот же аргумент, который использует администрация Трампа, чтобы оправдать свои тарифы на сталь и алюминий, пишет издание. Как Вашингтон, так и Москва настаивают на том, что претензии по статье 21 "неприемлемые для рассмотрения в судебном порядке" - это означает, что панели ВТО не могут выносить решения по какому-либо спору, который касается исключений из-за национальной безопасности.

Другими словами, они утверждают, что "как только кто-либо произнесет слово "статья 21" вслух, панель должна остановиться и вернуться домой", сказала в недавнем выступлении бывший судья Апелляционного органа ВТО Дженнифер Хиллман.

В офисе торгового представителя США отказались от комментариев, но указали, как отмечает издание, на документы на своем веб-сайте, объясняющие их позицию в российско-украинском споре.

"Спор, связанный с существенной безопасностью, носит политический характер и, следовательно, выходит за рамки достаточных полномочий и компетенции ВТО для оценки", - заявили в правительстве США по этому делу в начале этого года. "Панель должна выполнить свою функцию, отметив обращение к статье 21 (b) (iii) в своем докладе (Органу по урегулированию споров ВТО) и не сделав никаких других выводов", - говорится в заявлении.

Некоторые другие члены ВТО, такие как Канада, полагают, что странам следует, по крайней мере, потребовать сказать, почему есть ссылка на статью 21. Однако Россия и США не согласны с тем, что это положение является "самостоятельным суждением" - то есть, когда страна решает, что действие отвечает интересам национальной безопасности, она не должно объяснять решение другим членам, пишет издание.

"В тексте статьи 21 нет требования, чтобы участник указывал причины … для того, чтобы сослаться на исключение из-за вопросов безопасности. Вместо этого текст предусматривает только то, что член "рассматривает", что эти действия необходимы для защиты его существенных интересов в безопасности во время войны или другой чрезвычайной ситуации в международных отношениях", - говорится в другом юридическом документе США по делу.

Однако Хиллман говорит, что это положение не так широко, как утверждает администрация Трампа.

В случае России страна не желает признавать какую-либо военную роль в Украине, поэтому определение причины как исключение из-за национальной безопасности может быть неудобным для Москвы, сказала она.

Если судьи ВТО решают, что они могут принимать решения в делах, ссылающихся на статью 21, есть опасения, что они могут либо принять решение слишком "узкое", либо слишком "широкое", сказал на прошлой неделе высокопоставленный европейский чиновник.

"Узкое" решение, ограничивающее право членов ВТО использовать исключение, может укрепить понимание Трампа о том, что основанная на правилах глобальная торговля несправедливо бьет по США и побудит его игнорировать такие решения, пишет издание.

Тем временем "широкое" решение может дать странам возможность использовать исключение из-за национальной безопасности каждый раз, когда они хотят в одностороннем порядке предпринять действия в нарушение своих обязательств в рамках ВТО, говорится в статье.

Вторая возможность представляет собой особенно интересную ситуацию, когда страны могут потенциально ссылаться на исключение по статье 21, чтобы оправдать свои ответные пошлины в отношении США, отмечает издание.

Напомним, 9 февраля 2017 года Украина подала иск в ВТО против России по ограничению транзита. 21 марта 2017 года в ВТО создали группу экспертов по транзитному иску Украины против РФ.