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У СОТ створили групу експертів щодо транзитного позову України проти РФ - Н.Микольська

У СОТ створили групу експертів щодо транзитного позову України проти РФ - Н.Микольська

Київ • УНН

 • 10231 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні Орган з врегулювання суперечок Світової організації торгівлі ухвалив рішення створити групу експертів у спорі за позов України до Російської Федерації щодо обмежень транзиту з України територією РФ зокрема до Казахстану та Киргизстану. Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська, передає УНН.

За словами Н.Микольської, "цей позов України до РФ є дуже важливим для нас, і не лише для нас, оскільки обмеження транзиту - це не лише частина торговельної агресії проти України обмеження двосторонньої торгівлі між Україною та РФ".

"Ці маніпуляції Росії, спрямовані на завдання шкоди стосункам України з третіми країнами, а також обмеження цих країн в доступі до українського продовольства, це намагання не просто вплинути, а зруйнувати традиційні стосунки та транспортні коридори, які крок за кроком століттями складались між європейською та азіатською частинами світу. Це також намагання витіснити український експорт з ринку Казахстану та Киргизстану, зробивши доставку товарів альтернативним шляхом довшої та дорожчою", - написала вона.

Торгпред наголосила, що "позов України - це не просто протидія торговельній агресії РФ, а насамперед відстоювання інтересів українських експортерів щодо можливості швидкої, безперешкодної і не дорогої доставки товарів на їх традиційні ринки – країн Закавказзя та Азії".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рішення у СОТ за позом України до РФ щодо вагонів очікується навесні 2018 року

Н.Микольська також додала, що Україну підтримують країни ЄС, США, Бразилія, Індія, Турція, Китай, Норвегія, Японія, Канада, Корея, Сингапур, Парагвай, "бо розуміють, що агресія РФ щодо України є грубим нехтування всіх норм і правил міжнародної торгівлі".

Нагадаємо, 20 лютого у СОТ не змогли створити групу експертів щодо транзитного позову України проти РФ.

Українські Національні Новини

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