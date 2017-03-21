В ВТО создали группу экспертов по транзитному иску Украины против РФ - Н.Мыкольская

По словам Н.Мыкольской, "этот иск Украины к РФ является очень важным для нас, и не только для нас, поскольку ограничение транзита - это не только часть торговой агрессии против Украины ограничения двусторонней торговли между Украиной и РФ".

"Эти манипуляции России, направленные на причинение вреда отношениям Украины с третьими странами, а также ограничения этих стран в доступе к украинскому продовольствию, это попытка не просто повлиять, а разрушить традиционные отношения и транспортные коридоры, которые шаг за шагом веками складывались между европейской и азиатской частями мира. Это также попытки вытеснить украинский экспорт с рынка Казахстана и Кыргызстана, сделав доставку товаров альтернативным путем длинной и дороже", - написала она.

Торгпред подчеркнула, что "иск Украины - это не просто противодействие торговой агрессии РФ, а прежде всего отстаивание интересов украинских экспортеров для возможности быстрой, беспрепятственной и не дорогой доставки товаров на их традиционные рынки - стран Закавказья и Азии".

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Н.Мыкольская также добавила, что Украину поддерживают страны ЕС, США, Бразилия, Индия, Турция, Китай, Норвегия, Япония, Канада, Корея, Сингапур, Парагвай, "потому что понимают, что агрессия РФ в отношении Украины является грубым пренебрежение всех норм и правил международной торговли".

Напомним, 20 февраля в ВТО не смогли создать группу экспертов по транзитному иску Украины против РФ.