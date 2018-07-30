ЗМІ побачили зв'язок транзитного спору України та РФ у СОТ зі справою тарифів США

Як зазначається, питання, який полягає в тому, до яких дій можуть вдаватися країни в ім'я національної безпеки, навіть якщо це порушує їх зобов'язання у межах СОТ, загрожує розколом у Світовій організації торгівлі.

Рішення панелі СОТ, яке очікується наприкінці цього року, може бути пов'язане зі справою проти США щодо введення президентом Дональдом Трампом тарифів на сталь і алюміній, пише видання.

Однак справа щодо Росії пов'язана з іншим типом дій, а саме з транзитними обмеженнями, введеними Москвою щодо України в січні 2016 року, що відрізало основні ринки в Центральній Азії і на Кавказі, які доступні українським експортерам лише через російські дороги.

Незважаючи на те, що США підтримують Україну у питанні територіального конфлікту, "США і Росія стверджують, що СОТ не має права висловлюватися щодо справи, порушеної через транзитні обмеження", відзначається у статті.

Це пояснюється тим, що Москва заявляє, що вона ввела свої обмеження як запобіжного заходу для національної безпеки відповідно до статті 21 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, що дозволяє членам вживати заходів, що порушують їх зобов'язання у СОТ задля національної безпеки.

Це той же аргумент, який використовує адміністрація Трампа, щоб виправдати свої тарифи на сталь і алюміній, пише видання. Як Вашингтон, так і Москва наполягають на тому, що претензії за статтею 21 "неприйнятні для розгляду в судовому порядку" - це означає, що панелі СОТ не можуть виносити рішення у будь-якому спорі, який стосується винятків через національну безпеку.

Іншими словами, вони стверджують, що "щойно хто-небудь скаже слово "стаття 21" вголос, панель повинна зупинитися і повернутися додому", сказала в недавньому виступі колишній суддя Апеляційного органу СОТ Дженніфер Хіллман.

В офісі торгового представника США відмовилися від коментарів, але вказали, як зазначає видання, на документи на своєму веб-сайті, що пояснюють їх позицію в російсько-українському спорі.

"Суперечка, пов'язана з істотною безпекою, носить політичний характер і, отже, виходить за рамки достатніх повноважень і компетенції СОТ для оцінки", - заявили в уряді США у цій справі на початку цього року. "Панель повинна виконати свою функцію, вказавши на посилання на статтю 21 (b) (iii) у своїй доповіді (для Органу з врегулювання суперечок СОТ) і не зробивши ніяких інших висновків", - йдеться в заяві.

Деякі інші члени СОТ, такі як Канада, вважають, що країнам слід, щонайменше, вимагати сказати, чому є посилання на статтю 21. Однак Росія і США не згодні з тим, що це положення є "самостійним судженням" - тобто, коли країна вирішує, що дія відповідає інтересам національної безпеки, вона не має пояснювати рішення іншим членам, пише видання.

"У тексті статті 21 немає вимоги, щоб учасник вказував причини... для того, щоб послатися на виняток через питання безпеки. Замість цього текст передбачає лише те, що член "розглядає", що ці дії необхідні для захисту його основних інтересів в безпеці під час війни або іншої надзвичайної ситуації в міжнародних відносинах", - йдеться в іншому юридичному документі США у справі.

Однак Хіллман каже, що це положення не таке широке, як стверджує адміністрація Трампа.

У випадку Росії, країна не бажає визнавати будь-яку військову роль в Україні, тому визначення причини як винятку через національну безпеку може бути незручним для Москви, сказала вона.

Якщо судді СОТ вирішують, що вони можуть ухвалювати рішення у справах, які посилаються на статтю 21, є побоювання, що вони можуть прийняти рішення або занадто "вузьке", або занадто "широке", сказав минулого тижня високопоставлений європейський чиновник.

"Вузьке" рішення, що обмежує право членів СОТ використовувати виключення, може зміцнити думку Трампа про те, що заснована на правилах глобальна торгівля несправедливо б'є по США і спонукатиме його ігнорувати такі рішення, пише видання.

Тим часом "широке" рішення може дати країнам можливість використовувати виключення через національну безпеку щоразу, коли вони хочуть в односторонньому порядку вжити заходів в порушення своїх зобов'язань у рамках СОТ, зазначається у статті.

Друга можливість є особливо цікавою ситуацією, коли країни можуть потенційно посилатися на виключення за статтею 21, щоб виправдати свої мита щодо США у відповідь, відзначає видання.

Нагадаємо, 9 лютого 2017 року Україна подала позов до СОТ проти Росії щодо обмеження транзиту. 21 березня 2017 року в СОТ створили групу експертів за транзитним позовом України проти РФ.