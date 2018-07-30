Експерти СОТ частково підтримали вимоги України у спорі з Росією щодо імпорту залізничного обладнання

Група експертів підтвердила порушення Росією окремих положень Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року та Угоди про технічні бар’єри у торгівлі.



“Це перший запит, який Україна направила в Світову організацію торгівлі для протистояння торговельній агресії Росії, зокрема її непрозорим, невиправданим та таким, що носять дискримінаційний характер, діям по відношенню до товарів українського походження”, - зазначила Наталія Микольська, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник України.



За її словами, Росія необгрунтовано призупинила дію виданих українським виробникам сертифікатів відповідності, обмежила у видачі нових сертифікатів, та не визнає сертифікати, видані у сертифікаційних органах Митного союзу.



Тому, позиція України полягала у доведенні:



необгрунтованого обмеження імпорту залізничного обладнання, що порушує положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року та Угоди про технічні бар'єри у торгівлі



неправдивості та безпідставності тверджень Росії про неякісність та невідповідність стандартам безпеки вагонів українських виробників



системного характеру застосованих Росією обмежень щодо імпорту залізничного обладнання, походженням з України



невідповідності та помилковості заперечень Росії щодо процесуальних аргументів по справі



В рамках справи Україною доводилось, що призупинення дії сертифікатів відповідності (14 приписів) та неприйняття до розгляду заявки на проведення сертифікації (3 рішення) призвело до дискримінації, невиправданих перешкод у торгівлі та недотримання встановленої процедури оцінки відповідності товару.



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Україна також зазначала, що Росія не висунула жодних контраргументів, які стосуються оскаржуваних заходів. Це було свідченням того, що Росія використовувала процедури оцінки відповідності як інструмент запобігання імпорту українських залізничних виробів та блокування доступу українських виробників до ринку.



Група експертів погодилася з Україною, що видавши 14 приписів про призупинення сертифікатів відповідності, Росія застосувала процедуру оцінки відповідності таким чином, що умови доступу до ринку для українських, російських та європейських виробників залізничної продукції, були не однаковими, дискримінаційними для України.



Також, Група експертів підтвердила, що Росія порушила свої зобов’язання (відповідно до статті III:4 ГАТТ 1994 (Національний режим) стосовно невизнання сертифікатів, виданих українським виробникам в інших країнах Митного союзу, що це, в свою чергу, створює переваги для національних виробників.



Окрім того, Група експертів визнала, що Росією було порушено зобов'язання за статтею I:1 ГАТТ 1994 (Загальний режим найбільшого сприяння). Україною було доведено, що Росією неправомірно не визнаються сертифікати, видані в інших країнах Митного союзу, якщо такі товари не виробляються в Митному союзі.



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Із незадоволених вимог, Група експертів не підтвердила існування систематичного обмеження імпорту з боку Росії, посилаючись на те, що протягом певного періоду часу (квітень 2014 – грудень 2016) ситуація в Україні в частині безпеки була непорівнянною із ситуацією в інших країнах. Тобто, Росією не проводився інспекційний контроль через наявність на території України “антиросійських настроїв та загрози безпеці російським громадянам”, які є наслідком військових дій, які Росія сама і розв’язала.



Наразі Мінекономрозвитку здійснюється детальний аналіз звіту: оцінка фактажу, аналіз результатів розгляду Групою експертів питання систематичного обмеження імпорту, потенційної контр-позиції Росії у разі апеляційного оскарження нею висновків та рекомендацій Групи експертів. Також, на міжвідомчому рівні опрацьовується питання можливості апеляційного оскарження для України по вимогах, які не були задоволені.



Довідка УНН:

До 2014 року українські виробники залізничної продукції отримували сертифікати відповідності від компетентних органів Російської Федерації. Ці сертифікати дозволяли їм експортувати свою залізничну продукцію до Росії та реалізовувати її на російському ринку.



Починаючи з 2014 року без достатніх обґрунтувань російські сертифікаційні органи розпочали масове призупинення дії виданих раніше сертифікатів відповідності для українських виробників. Також, було обмежено видачу нових сертифікатів, без достатніх на це підстав.



Крім цього, всупереч положенням відповідних Технічних регламентів Митного союзу, Росія відмовилась визнавати сертифікати, видані українським компаніям уповноваженими органами Республіки Білорусь та Казахстану.



Тому 21 жовтня 2015 року Мінекономрозвитку розпочало процедуру врегулювання суперечки в рамках Світової організації торгівлі.

Як повідомляв УНН, експерти СОТ підтримали основну позицію України щодо суперечки з Росією через нітрат амонію.