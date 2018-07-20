Експерти СОТ підтримали основну позицію України щодо суперечки з Росією через нітрат амонію

"Це важливе рішення, бо ним визнано право на проведення коригування при підрахунку нормальної вартості товару у випадку доведення її “неринкового” характеру. Така практика дозволяє створювати умови для функціонування конкурентного ринку з рівними умовами для всіх його учасників", - прокоментувала заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник України Наталія Микольська.

Результати цієї справи фактично створюють прецедент, який дає можливість Україні та іншим країнам (наприклад, США та ЄС) розраховувати нормальну вартість товару за рахунок коригування ціни при застосуванні інструментів торговельного захисту.



Згадане рішення підтверджує право будь-якої країни-члена СОТ на повноцінний захист національних індустрій від недобросовісної конкуренції з боку імпортерів.



Слід зазначити, що крім використання Україною механізму коригування ціни на газ при розрахунку нормальної вартості аміачної селітри Росія оскаржувала також цілий ряд процесуальних аспектів проведення антидемпінгового розслідування (його перегляду), в першу чергу, в частині забезпечення транспарентності та реалізації прав сторін на захист.



Група експертів прийняла рішення щодо задоволення лише частини вимог Росії щодо окремих елементів процедури проведення розслідування, а у частині – підтримала позицію України. Також, Групою експертів було прийнято рішення щодо недотримання українською стороною вимог СОТ щодо розповсюдження у 2014 році дії антидемпінгових заходів на групу компаній "ЄвроХім", на продукцію яких в 2010 році на підставі рішень суду було встановлено нульову ставку мита.



Наразі готується детальний аналіз рішення Групи експертів членами Міжвідомчої робочої групи із забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ у цій справі. Це здійснюється для визначення доцільності подачі апеляції або шляхів імплементації рекомендацій Групи експертів, що буде враховувати національні інтереси України та не завдасть шкоди її позиції у справі.



Довідка УНН.



З 2015 року триває процедура оскарження Росією дії антидемпінгових заходів стосовно імпорту в Україну аміачної селітри походженням з Росії в рамках процедури врегулювання суперечок у Світовій організації торгівлі.

Антидемпінгові заходи запроваджені Україною у 2008 році (в 2010 році на підставі виконання судових рішень було встановлено нульову ставку мита для російської компанії "ЄвроХім"). У 2014 році дію заходів подовжено та знову запроваджено антидемпінгове мито для компанії “ЄвроХім”.



Нагадаємо, міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі підвищила мито на імпорт мінеральних добрив з Росії.