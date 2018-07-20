Эксперты ВТО поддержали основную позицию Украины относительно спора с Россией из-за нитрата аммония

"Это важное решение, потому что им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доказательства его "нерыночного" характера. Такая практика позволяет создавать условия для функционирования конкурентного рынка с равными условиями для всех участников", - прокомментировала заместитель Министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Результаты этого дела фактически создают прецедент, который дает возможность Украине и другим странам (например, США и ЕС) рассчитывать нормальную стоимость товара за счет корректировки цены при применении инструментов торговой защиты.



Данное решение подтверждает право любой страны-члена ВТО на полноценную защиту национальных индустрий от недобросовестной конкуренции со стороны импортеров.



Следует отметить, что помимо использования Украиной механизма корректировки цены на газ при расчете нормальной стоимости аммиачной селитры Россия обжаловала также целый ряд процессуальных аспектов проведения антидемпингового расследования (его просмотра), в первую очередь, в части обеспечения транспарентности и реализации прав сторон на защиту.



Группа приняла решение по удовлетворению лишь части требований России относительно отдельных элементов процедуры проведения расследования, а в части - поддержала позицию Украины. Также, Группой экспертов было принято решение о несоблюдении украинской стороной требований ВТО относительно распространения в 2014 году действия антидемпинговых мер в группу компаний "ЕвроХим", на продукцию которых в 2010 году на основании решений суда была установлена ​​нулевая ставка пошлины.



Сейчас готовится детальный анализ решения Группы экспертов членами Межведомственной рабочей группы по обеспечению защиты прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере в рамках ВТО по этому делу. Это осуществляется для определения целесообразности подачи апелляции или путей имплементации рекомендаций Группы экспертов, будет учитывать национальные интересы Украины и не нанесет вреда ее позиции по делу.



Справка УНН.



С 2015 года продолжается процедура обжалования Россией действия антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину аммиачной селитры происхождением из России в рамках процедуры урегулирования споров во Всемирной торговой организации.

Антидемпинговые меры введены Украины в 2008 году (в 2010 году на основании выполнения судебных решений была установлена ​​нулевая ставка пошлины для российской компании "ЕвроХим"). В 2014 году действие мер было продлено и снова введено антидемпинговую пошлину для компании "ЕвроХим".



Напомним, межведомственная комиссия по международной торговле повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из России.