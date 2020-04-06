Эксперты рассказали, какими будут пасхальные цены на продукты

"Цены не вырастут, потому что большого спроса на продукты питания не будет. С начала карантина украинцы только и делали, что ходили за продуктами в продуктовые сети. И сегодня покупательная способность украинцев - достаточно низкая", - говорит эксперт.

По его словам, украинцы будут праздновать Пасху скромно и в домашнем режиме. Поэтому, ажиотажа на продовольствие не будет, говорит специалист.

Мнение Новака разделяет экономический эксперт Александр Охрименко. Продуктовый бум - позади, говорит он.

"Не думаю, что на Пасху будет ажиотаж. Люди уже скупились и достаточно. Финансовой возможности активно покупать и в дальнейшем у людей нет.

По ценам - то же самое. Кто хотел - тот уже достаточно их поднял", - считает Охрименко.

А вот аналитики ресурса "Pro consulting" утверждают, что повышенным спросом все же будет пользоваться на карантине "социальная корзина".

"В разрезе продуктов питания меньше упадет спрос в продукты питания, которые относятся к "социальной корзине" - хлеб, мясо, яйца и молоко. Это базовые продукты питания, которые население будет потреблять практически в любых условиях, поэтому для этой категории потребления на время карантина сократится на 5-10%", - отметили там.

Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что в торговых сетях падают запасы курятины. Если на позапрошлой неделе (18-26 марта) запасов хватало на 2,5 дня, то на прошлой неделе они сократились до 1,3 дня.

В общем во время карантина спрос на курятину в Украине вырос почти на четверть . По данным крупнейшего производителя, компании МХП (Наша Ряба) предпочтение люди отдают курятине в упаковке.

В компании также добавили, что не спекулировали на ценах и не завышали их, несмотря на повышенный спрос, что также подтверждается независимым мониторингом цен.