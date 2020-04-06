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Експерти розповіли, якими будуть великодні ціни на продукти

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. За два тижні, 19 квітня, православні українці святкуватимуть Великдень. Але традиційного підвищення цін на продукти харчування цьогоріч певно не буде. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Андрій Новак.

"Ціни не зростуть, бо великого попиту на продукти харчування не буде. Від початку карантину українці тільки те й робили, що ходили за харчами у продуктові мережі. І сьогодні купівельна спроможність українців – досить низька", - каже експерт.

За його словами, українці святкуватимуть Великдень скромно і в домашньому режимі. Відтак, ажіотажу на харчі не буде, каже фахівець.

Думку Новака розділяє економічний експерт Олександр Охріменко. Продуктовий бум – позаду, каже він.

"Не думаю,що на Великдень буде ажіотаж. Люди вже скупилися і достатньо. Фінансової можливості активно купувати і надалі у людей нема.

Щодо цін – те ж саме. Хто хотів – той уже достатньо їх підняв", - вважає Охріменко.

А от аналітики ресурсу "Pro consulting" стверджують, що підвищеним попитом все ж буде користуватися на карантині "соціальний кошик".

"У розрізі продуктів харчування найменше впаде попит на продукти харчування, які відносяться до "соціальної кошику" - хліб, м'ясо, яйця і молоко. Це базові продукти харчування, які населення буде споживати практично в будь-яких умовах, тому для цієї категорії споживання на час карантину скоротиться на 5-10%", - зазначили там.

Раніше у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили, що у торгівельних мережах падають запаси курятини. Якщо позаминулого тижня (18-26 березня) запасів вистачало на 2,5 дня, то на минулому тижні вони скоротилися до 1,3 дня.

Загалом під час карантину попит на курятину в Україні зріс майже на чверть. За даними найбільшого виробника, компанії МХП (Наша Ряба) перевагу люди віддають курятині в упаковці.

У компанії також додали, що не спекулювали на цінах і не завищували їх, незважаючи на підвищений попит, що також підтверджується незалежним моніторингом цін.

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