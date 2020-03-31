Производители курятины снизили цены
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине подешевела курятина, передает УНН со ссылкой на данные оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар".
За неделю килограмм куриного филе подешевел на 6 грн - до 79,9 грн.
Куриное бедро упало в цене на 2 грн - до 63,9 грн за кг.
"Потому что поставщики дают дешевые цены", - комментируют продавцы курятины.
Также сообщается, что сегодня цены на четвертинку куриную составляют в среднем 45,8 кг, на голень - 45,9 грн.
Фарш куриный стоит в среднем 68 грн за кг, а килограмм тушки куриной можно приобрести за 45,9 грн.
Субпродукты куриные стоят в среднем 44,9 грн (желудок куриный), 69,9 грн (сердце) и 59,9 грн (печень) за килограмм продукта.
Ранее крупнейший производитель курятины, компания МХП (Наша Ряба) заявил, что не будет спекулировать на ценах, поэтому не повышал их несмотря на спрос.
"МХП не повышал цены на свою продукцию. В компании понимают необходимость обеспечения украинцев качественными, доступными и безопасными продуктами питания", - отметили там.