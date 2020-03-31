Виробники курятини знизили ціни
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні подешевшала курятина, передає УНН із посиланням на дані оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар".
За тиждень кілограм курячого філе подешевшав на 6 грн — до 79,9 грн.
Куряче стегно впало в ціні на 2 грн — до 63,9 грн за кг.
“Тому що постачальники дають дешевші ціни”, — коментують продавці курятини.
Також повідомляється, що сьогодні ціни на четвертинку курячу становлять в середньому 45,8 за кг, на гомілку — 45,9 грн.
Фарш курячий коштує в середньому 68 грн за кг, а кілограм тушки курячої можна придбати за 45,9 грн.
Субпродукти курячі коштують в середньому 44,9 грн (шлунок курячий), 69,9 грн (серце) та 59,9 грн (печінка) за кілограм продукту.
Раніше найбільший виробник курятини, компанія МХП (Наша Ряба) заявив, що не спекулюватиме на цінах, тому не підвищував їх попри попит.
“МХП не підвищував ціни на свою продукцію. У компанії розуміють необхідність забезпечення українців якісними, доступними та безпечними продуктами харчування”, — наголосили там.