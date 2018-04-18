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Эксперты рассказали об очередной провокации РФ против Украины

Киев • УНН

 • 21233 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российская сторона готовит очередную информационную акцию по дискредитации Украины на международной арене. Об этом в комментарии УНН рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев, комментируя публикацию российских журналистов в Reuters.

Эксперты рассказали об очередной провокации РФ против Украины

Она появилась в начале апреля под заголовком “Воздушный следует: как Россия перебрасывает подкрепления Асаду”. Российские журналисты обвинили украинские авиакомпании в том, что они якобы способствовали России в переброски военных в Сирию на самолетах Airbus A320. Но такие данные категорически опровергают украинские эксперты, расценивают это как очередной виток гибридной войны.

“Очевидно, Россия пытается создать картинку присутствия украинской стороны в Сирии. И это не впервые. Так было с сухогрузами класса „река-море“, которые давно проданы РФ. Звучали в свое время и обвинения о том, что „беспилотники“, которые атаковали российскую авиабазу в Сирии, были украинского происхождения. Та же история с обвинениями Украины в поставках оружия так называемой оппозиции, противостоящей Асаду. Все эти тезисы были и есть безосновательными. Публикация об украинских авиакомпании — логическое продолжение информационной дискредитации Украины Россией”, — пояснил Д.Снегирев.

Основной мотив этой дискредитации — затормозить процесс передачи летальной оружия Украина, пояснил эксперт.

“Россией неоднократно бросался месседж, что как только современные образцы американской летальной оружия попадут украинцам — наши не чистые на руку генералы продадут их на Ближний Восток — Сирию и Иран. Скорее всего, данная публикация связана именно из с этим — Россия создает информационную картинку, которая дискредитирует Украину в глазах западных партнеров”, — сказал Д.Снегирев.

Он отметил, что украинские авиакомпании не осуществляют полетов в Сирию с 2015 года.

“Украина не принимает участия в авиационном сообщении с Сирией. Полеты были, но три года назад. Не думаю, что такой долгий промежуток времени о полетах знали, но молчали. Более того, подчеркиваю, чир ни одна авиакомпания не может нести ответственность за дальнейшие действия судов, которые проданы или сняты с регистрации. Вы же не несете ответственность за следующего пользователя проданного авто? Это также нужно учитывать, анализируя содержание „журналистских расследований“”, — подчеркнул эксперт.

Мнение Д.Снегирева разделяет эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов.

“Не совсем корректно обвинять эти авиакомпании в том, что именно они возили российских военнослужащих в Сирию. Перевозила совсем другая авиакомпания. Если самолет снимается с регистрации, и его эксплуатацию продолжает осуществлять другая авиакомпания — о какой ответственности предыдущего перевозчика может идти речь?” — подчеркнул он.

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